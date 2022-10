Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Hříšníci na silnicích

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Jeli rychle a někteří porušili i zákaz řízení.

Dopravní policisté si včera posvítili na řidiče jedoucí po hlavním silničním tahu I/50. Našlo se hned několik hříšníků, kterým je nejvyšší povolená rychlost zcela lhostejná.

Ráno po osmé hodině zastavili u odbočky k hradu Buchlov čtyřiadvacetiletého řidiče vozidla značky Ford Focus. V místě, kde je povolená sedmdesátka, mu hlídka naměřila 101 km/h. Navíc dechová zkouška u muže vykázala 0,38 promile alkoholu. O hodinu později u obce Bánov, kde řidiči smí jet maximálně devadesátkou, naměřili řidičce vozidla Volkswagen Golf 115 km/h a dalšímu řidiči 117 km/h. Rekordmanem se stal řidič motocyklu značky Honda. U obce Kunovice mu ručička na tachometru vystoupala až na 195 km/h. Největšího hříšníka zastavili policisté u Bystřice pod Lopeníkem. Muž jel na motorce bez helmy a na stroji měl registrační značku, která nebyla přidělena k danému motocyklu. Navíc policisté v dostupné evidenci zjistili, že muž nevlastní řidičské oprávnění.

Všechny tyto řidiče čeká pokuta a řízení u přestupkové komise.

Další dva hříšníci jsou dokonce podezřelí z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za volant totiž usedli se zákazem řízení. Ve večerních hodinách zastavila policejní hlídka z Uherského Brodu vozidlo značky Renault, jehož řidič projížděl obcí Strání. Při kontrole dokladů policisté v dostupné evidenci zjistili, že muž z Kroměříže má vysloven zákaz řízení, a to až do srpna příštího roku. Stejný krok za hranici zákona udělala i žena ze Zlína. Tu zastavila policejní hlídka ve Starém Hrozenkově při řízení fabie. Také ona v evidenci disponovala záznamem o zákazu řízení až do srpna příštího roku.

Zákon za takové jednání řidičů ukládá trest odnětí svobody až na dva roky.

6. října 2022, por. Bc. Milena Šabatová

