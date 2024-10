Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Chtěl investovat

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Přišel o tři a půl milionu korun.

Uherskohradišťští kriminalisté se zabývají případem podvodu, při kterém muž reakcí na klamavou reklamu přišel o miliony.

Čtyřiapadesátiletého muže začátkem března zaujala internetová reklama, která lákala na stránky společnosti zabývající se investicemi do kryptoměn. Po registraci byl telefonicky kontaktován zástupcem společnosti. Ten ho zasvětil do světa investic, které probíhaly pod dohledem „zkušeného“ analytika. Nabídka ho zaujala natolik, že v průběhu hovoru zaslal aktivační poplatek ve výši 6.000,- Kč potřebný k započetí investic. Ze strany společnosti byl ujišťován, že se jeho investicím daří, proto ho pobídla k navýšení vkladu. Rozhodl se k zaslání čtyř set tisíc na jeho investiční účet. Po nějaké době obdržel e-mail od falešného finančního regulačního úřadu, kterému měl doložit původ vložených financí. V obsahu sdělení úřad požadoval také složení kauce za různé poplatky a licence, které přeposlal na uvedený účet. Ty přesáhly dva miliony korun. Po provedených platbách se muž domníval, že se stal obětí podvodu. V následném telefonátu ho neznámý volající ujišťoval, že jsou jeho finance včetně vrácené kauce blokovány finanční aplikací, kterou si měl nainstalovat. Po instalaci pochybných aplikací do svého telefonu dostal upozornění z banky na podezřelé převody na jeho účtu. Po přihlášení do svého internetového bankovnictví zjistil, že mu z účtu odešel téměř milion korun. Muž postupně přišel o tři a půl milionu korun.

Neznámu pachateli v případě jeho dopadení hrozí za trestný čin podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku až osm let za mřížemi.

11. října 2024, por. Radomír Šiška, DiS.

