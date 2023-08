Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Čelní střet

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Oba řidiči utrpěli zranění.

V úterý před třetí hodinou odpolední vyjížděli dopravní policisté k nehodě na komunikaci III/49714 u obce Částkov.

Jednatřicetiletý řidič vlétl v průtrži mračen se svým Hyundaiem do pravotočivé zatáčky ve směru od Pašovic na Částkov. Při jejím průjezdu na kluzké vozovce nepočítal s horší přilnavostí pneumatik, nepřizpůsobil rychlost a dostal smyk. Ten ho vynesl do protisměru, kde se čelně střetl s právě projíždějícím vozidlem Kia pětačtyřicetileté řidičky. Náraz byl tak silný, že skončili v poli. Vlivem nehody utrpěli zranění oba řidiči, kteří byli převezeni do Uherskohradišťské nemocnice k ošetření. Celková škoda na zúčastněných vozidlech byla předběžně vyčíslena na tři sta tisíc korun. Alkohol byl dechovou zkouškou u obou řidičů vyloučen.

Dopravní policisté nehodu nadále šetří.

2. srpna 2023, Radomír Šiška, DiS.

vytisknout e-mailem