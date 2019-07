Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Alkohol řidiče netrápil

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Muž nadýchal tři promile.

Velmi nezodpovědně se zachoval pětatřicetiletý řidič vozidla Škoda Octavia. Včera půl hodiny po poledni totiž brázdil silnice pod vlivem alkoholu. Uherskobrodští policisté muže zastavili v obci Březová. V rámci silniční kontroly u něj provedli dechovou zkoušku, která vykázala tři promile alkoholu. Řidič přiznal, že před jízdou popíjel. Navíc nepředložil řidičský průkaz. Hlídka z dostupné evidence zjistila, že má platnou blokaci tohoto dokladu.

Druhého opilého řidiče policisté zastavili dnes tři hodiny po půlnoci. Třiačtyřicetiletý muž za volantem vozidla Audi zrovna projížděl ulicí Nivnická v Uherském Brodě. Dechová zkouška potvrdila přítomnost alkoholu, a to 1,17 promile. Poté, co se řidič přiznal k popíjení před jízdou, ho policisté převezli na odběr krve do Uherskohradišťské nemocnice.

Alkohol nepatří jak za volant, tak ani za řídítka! Negativně totiž ovlivňuje schopnost posoudit rychlost, vzdálenost ve vztahu k okolí, dále zhoršuje schopnost rozeznat pohybující se světla a způsobuje tzv. tunelové vidění (to znamená, že zmenšuje zorné pole). Zrádný je také zbytkový alkohol. Pokud si řidič není jistý, zda už může usednout za volant, doporučujeme použít alkohol tester. Zodpovědný řidič před jízdou žádný alkohol nepije!

17. července 2019, por. Bc. Milena Šabatová

