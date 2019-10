Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

KROMĚŘÍŽSKO: Chraňte majetek sobě i svým sousedům.

Na Bystřicku proběhla ve středu v dopoledních hodinách preventivní akce, která je součástí projektu „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“. Zaměřili jsme se na rekreační oblast Vičanov, kde jsme kontrolovali, zda jsou objekty řádně zabezpečeny. Což je zároveň i jedním z cílů uvedeného projektu. Dalším úkolem je pak probudit v lidech všímavost a ohleduplnost, a také to, aby nebyli lhostejní k tomu, co se v jejich okolí děje a aby v případě jakéhokoliv protiprávního jednání volali tísňovou linku Policie ČR 158.

Během několika hodin jsme zkontrolovali dvacet čtyři objektů. Rozdali jsme štítky, které ukazují na to, že zde proběhla kontrola. Akce se zúčastnili policisté z oddělení služební kynologie se služebními psy, dále z oddělení služební hipologie se služebními koňmi a policejní preventistka. V této oblasti jsme nezaznamenali pohyb nežádoucích osob a všechny objekty byly řádně zabezpečeny. Nezjistili jsme, že by do některého z nich někdo násilně vnikl.

Nahodilé kontroly rekreačních popřípadě zahrádkářských oblastí budou probíhat až do doby, než se do těchto míst opět vrátí majitelé, což bývá většinou na jaře.

18. října 2019, nprap. Ing. Barbora Balášová

