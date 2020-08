Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Za opakované krádeže skončil ve vazbě

KROMĚŘÍŽSKO: Dopustil se patnácti skutků.

Minulý týden obvinili kroměřížští kriminalisté ze spáchání trestných činů krádež a poškození cizí věci devatenáctiletého mladíka z Kroměříže. Obviněný se koncem července vloupal do prodejny tabáku v Kroměříži. Rozbil skleněnou výplň vstupních dveří a poté vnikl dovnitř. Odcizil pokladní zásuvku s bezmála dvěma tisíci korunami. Poškozením dveří způsobil škodu téměř třináct tisíc korun. Během několika málo dní se nám ho podařilo dopadnout. Poté, co si vyslechl obvinění z tohoto skutku, se však dopustil další krádeže. Odcizil čokolády a kávu v jednom z kroměřížských obchodních domů. Byl při tom zadržen ostrahou. Skončil tak opět na policii. V rámci vyšetřování pak vyšla najevo další trestná činnost, kterou rovněž spáchal v Kroměříži během několika uplynulých měsíců. Jednalo se o třináct skutků, převážně o drobné krádeže zboží v nákupních domech. Odcizil však také jízdní kolo a vloupal se do zaparkovaného vozidla. Trestní stíhání jsme proto rozšířili také o tyto krádeže a tentokrát už mladík skončil ve vazbě.

Vzhledem k tomu, že se tento mladý muž dopustil několika skutků v době vyhlášeného nouzového stavu, hrozí mu nyní až osmileté vězení.

Výčet jeho trestné činnosti však není zatím kompletní. Kriminalisté se ho chystají obvinit ještě z šesti skutků.

19. srpna 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

vytisknout e-mailem