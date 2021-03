Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vloupal se do rekreační chaty

KROMĚŘÍŽSKO: Odcizil pracovní nářadí a elektroniku.

Škodu za padesát šest tisíc korun způsobil během uplynulého měsíce a půl sportovnímu svazu neznámý zloděj, který se vloupal do rekreační chaty v katastru obce Rajnochovice.

Nejprve vypáčil vstupní dveře v přízemí objektu a dostal se tak do lyžárny. Odtud se vydal do další místnosti, ze které odcizil benzínovou sekačku a motorovou pilu. V chodbě pak vypáčil dveře vedoucí do prvního patra, kde z kuchyně a ze společenské místnosti odcizil televizory.

Tímto jednáním se pachatel dopustil trestných činů krádež a porušování domovní svobody. Vzhledem k tomu, že se tohoto skutku dopustil v době vyhlášeného nouzového stavu, hrozí mu po dopadení až osmileté vězení.

Před každým odjezdem z chaty je důležité ji řádně zabezpečit před nezvanými hosty. Pachatelé, kteří se do rekreačních chalup vloupávají, si vybírají především odlehlé a nezabezpečené objekty.

Chatařům doporučujeme, aby při odjezdu řádně uzamkli dveře a uzavřeli okna. Dobré je zavírat i okenice. Zárubně lze zpevnit ocelovým pásem, dveře je možné vybavit bezpečnostními zámky, na okna lze nainstalovat mříže. Mimo to je vhodné využít elektronické zabezpečení.

Velkým lákadlem pro zloděje jsou viditelně umístěné cennější předměty (elektronika, starožitnosti). Při delší nepřítomnosti by si je lidé měli z chat odvést. Je dobré si dopředu cenné věci nafotit a opsat si výrobní čísla elektroniky.

16. března 2021, por. Mgr. Simona Kyšnerová

