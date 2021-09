Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Taška z nákupního vozíku zmizela

KROMĚŘÍŽSKO: Majitel přišel o své doklady, platební kartu a čtrnáct tisíc korun.

V pátek odpoledne přišel o své osobní věci a peníze šestašedesátiletý muž z Vizovic. Ten se necelou hodinu po poledni vydal na nákup do jednoho z kroměřížských obchodních domů. Při vstupu do prodejny si tašku položil do nákupního vozíku. V úseku s ovocem a zeleninou se na chvíli od košíku vzdálil. A zřejmě tohoto okamžiku využil neznámý zloděj, který mu tašku odcizil. Skutečnost, že byl okraden, zjistil až v uličce před pokladnami. Přišel tak o peněženku s osobními doklady, platební kartou a čtrnácti tisíci korunami.

Případem se zabývají kroměřížští policisté. Pachatel se tímto jednáním dopustil trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě dopadení mu hrozí až dva roky vězení.

Kapsáři vyhledávají místa s větším výskytem lidí a využívají jejich nepozornosti. Samotná krádež bývá blesková a předem pečlivě nacvičená. Kapsáři kradou nepozorovaně. Mnohdy se okradený o chybějící peněžence dozví až později a na jiném místě, než kde k odcizení došlo.

Doporučujeme proto v místech většího výskytu lidí věnovat zvýšenou pozornost svým věcem, neponechávat je volně odložené bez dozoru a nenosit u sebe vyšší finanční hotovost.

13. září 2021, por. Mgr. Simona Kyšnerová

vytisknout e-mailem