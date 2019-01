Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Sníh překvapil mnohé řidiče

KROMĚŘÍŽSKO: Dopravní policisté během pátku a soboty řešili šest nehod.

Čerstvě napadaný sníh na silnicích potrápil v pátek a v sobotu mnohé řidiče. Dopravní policisté tak vyjížděli hned k šesti nehodám, při kterých řidiči osobních automobilů nezvládli jízdu na zasněžené vozovce. Události probíhaly vždy obdobně. Řidiči nepřizpůsobili rychlost jízdy kluzkému povrchu, dostali smyk a bourali. Všichni naštěstí vyvázli bez zranění.

V pátek jsme tak řešili čtyři nehody, a to v Přílepech, Holešově, Loukově a mezi Střížovicemi a Kvasicemi. V sobotu jsme pak řešili dvě. K těm došlo mezi Skašticemi a Hulínem a v Jankovicích. Nehody ve čtyřech případech zavinily ženy, ve dvou pak muži. Bourali do dopravního značení, sloupu veřejného osvětlení, betonové zídky a do stromu. Nejhrozivěji vypadala nehoda, která se stala mezi Střížovicemi a Kvasicemi. Čtyřiadvacetiletý řidič se tam přetočil s autem na střechu.

7. ledna 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

Odkazy do noveho okna nehoda u Střížovic Detailní náhled nehoda v Přílepech Detailní náhled

vytisknout e-mailem Google+