Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

S autem se převrátil na bok

KROMĚŘÍŽSKO: Řidič naštěstí vyvázl bez zranění.

Včera odpoledne okolo šesté hodiny došlo na dálnici D55 v katastru obce Tlumačov k nehodě nákladního automobilu.

Třiatřicetiletý řidič náklaďáku značky Mercedes Benz jel směrem od Otrokovic na Hulín. Na přímém úseku vozovky při jízdě v pravém jízdním pruhu se údajně z důvodu krátké zdravotní indispozice přestal plně věnovat řízení, dostal smyk a přejel do levého stejnosměrného jízdního pruhu. Následně vyjel mimo komunikaci, kde narazil do středových dálničních betonových svodidel. Po nárazu byl odhozen zpět do levého pruhu, kde se s vozidlem přetočil na pravý bok. Dechová zkouška na alkohol byla negativní.

Provoz na dálnici byl kvůli nehodě na dvě a půl hodiny omezen.

Na vozidle vznikla škoda sedmdesát tisíc korun, na svodidlech pak pět tisíc korun.

Nehodu i nadále řeší kroměřížští dopravní policisté.

16. srpna 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

nehoda D55

