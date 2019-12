Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

S autem narazil do stromu

S autem narazil do stromu KROMĚŘÍŽSKO: Vozidlo při tom značně zdemoloval.

V sobotu odpoledne v pět hodin havaroval mezi obcemi Jarohněvice a Šelešovice jednačtyřicetiletý řidič osobního automobilu Škoda Octavia.

Muž za volantem škodovky jel směrem na Jarohněvice. Po předjetí před ním jedoucího vozidla, dostal v pravotočivé zatáčce smyk a přejel do protisměru. Poté se vrátil zpět do svého jízdního pruhu, ale následně vyjel vpravo mimo cestu a havaroval v příkopu, kde narazil do vzrostlého stromu. Přestože nehoda vypadala hrozivě, vyvázl řidič škodovky předběžně pouze s lehkým zraněním. Dechová zkouška na alkohol u něj byla negativní.

Na vozidle vznikla škoda šedesát tisíc korun.

Nehodu řeší kroměřížští dopravní policisté.

9. prosince 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

