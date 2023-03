Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Přidejte se k nám!

KROMĚŘÍŽSKO: Práce u policie je různorodá a nabízí řadu možností.

V těchto měsících jsme se zaměřili na studenty středních škol a odborných učilišť. Někteří se ještě rozhodují co dál a váhají, co by chtěli v životě dělat. Kam budou směřovat jejich kroky.

Ve školách pořádáme besedy, při kterých se studenti od personalistek dozví potřebné informace, které se týkají přijetí k Policii ČR. Dále je informují o možnostech, které tato služba nabízí a benefitech, které nástupem k ozbrojené složce získají.

Zájemci si také mohli vyzkoušet fyzické testy, které jsou jedním z kroků na cestě do uniformy. Kdo splnil všechny disciplíny a dosáhl požadovaného počtu bodů, dostal od policistů Odboru služební přípravy certifikát o splnění fyzických testů. Tento platí jeden rok. Studenti se s chutí pustili do kliků, celo motorického cviku, člunkového běhu a na závěr je čekal běh na jeden kilometr.

Informace o přijetí k Policii ČR poskytujeme veřejnosti na personálním oddělení.

27. března 2023, nprap. Ing. Barbora Balášová

