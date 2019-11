Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pohádal se s přítelkyní

KROMĚŘÍŽSKO: Ve vzteku poničil dvě zaparkovaná auta.

Včera sdělili hulínští policisté podezření z trestných činů poškození cizí věci a výtržnictví šestadvacetiletému muži z Kroměřížska. Podezřelý letos v srpnu úmyslně poškodil dvě zaparkovaná vozidla v ulici Nádražní v Chropyni.

K incidentu došlo v nočních hodinách na parkovišti u bytových domů, kde se mladý muž hádal se svou přítelkyní. Svou roli zřejmě sehrál také alkohol, kterým byl mladík v době skutku posilněn. V afektu kopl do zadního blatníku zaparkovaného automobilu značky Škoda Octavia a o chvíli později do předního nárazníku vozu Hyundai i30, a to tak silně, že blatníky promáčkl.

Svým hlučným jednáním na sebe strhl pozornost obyvatel sídliště, kterým nebylo jednání podnapilého muže lhostejné. Díky nim se přivolaným policejním hlídkám podařilo výtržníka krátce po činu dopadnout a následně i usvědčit.

Na základě odborného vyjádření vznikla na automobilech škoda za bezmála dvacet pět tisíc korun.

Pachateli nyní za tuto trestnou činnost hrozí až dva roky vězení.

1. listopadu 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

vytisknout e-mailem