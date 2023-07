Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Opilý řidič

KROMĚŘÍŽSKO: Nedokázal udržet své vozidlo na komunikaci a skončil v příkopu.

V pondělí krátce po dvaadvacáté hodině byla operačním důstojníkem přivolána policejní hlídka k muži, který měl sedět u komunikace mezi obcemi na Bystřicku.

Policisté na místě zjistili, že se jedná o řidiče osobního vozidla Volkswagen, které bylo zaparkováno v poli opodál ve značně poničeném stavu. U osoby provedli dechovou zkoušku na alkohol, která vykázala pozitivní hodnotu přesahující dvě promile. Šetřením nehody policisté zjistili, že šestadvacetiletý muž za volantem osobního vozidla nezvládl řízení při průjezdu mírné pravotočivé zatáčky a vjel mimo komunikaci. To že se s osobákem ocitl v obilném poli, ho nerozhodilo. Ve snaze vrátit se zpět na silnici pokračoval desítky metrů v oranisku, to se mu nepodařilo. Narazil do stromu a skončil v příkopu. Řidič utrpěl zranění a byl rychlou záchrannou službou převezen do nemocnice.

Řidiči tak hrozí za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky tři léta za mřížemi, peněžitý trest, nebo zákaz činnosti.

19. července 2023, por. Radomír Šiška, DiS.

