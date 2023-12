Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nultá hodina autoškoly

KROMĚŘÍŽSKO: Je preventivní vzdělávací projekt určený pro studenty středních škol a odborných učilišť.

Cílem je upozornit mladé začínající řidiče na rizika a faktory, které ovlivňují řízení motorových vozidel. Na projektu spolupracuje BESIP společně s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR a dopravními psychology.

Dnes se jeden takový projektový den uskutečnil na Střední škole – Centrum odborné přípravy technické v Kroměříži. Bezmála padesát studentů si vyslechlo, jak si správně vybrat autoškolu, jaká jsou rizika vedoucí k vážným dopravním nehodám, jak postupovat v případě dopravní nehody, co je bezpečný profil řidiče, co vše patří do rizikového chování za volantem, jak je důležitá pozornost při řízení, ale také legislativní novinky, například řízení od 17 let s mentorem. Mimo to zazněla i statistická data zaměřená na počty nehod mladých řidičů, které měly mnohdy tragické následky. Přibližně jedna pětina dopravních nehod je totiž způsobena právě začínajícími řidiči.

A nebylo to jen o povídání. Studenti si mohli na jednoduchých cvičeních vyzkoušet svoji pozornost a také zkusit první pomoc u člověka v bezvědomí.

Projektového dne se zúčastnil krajský koordinátor BESIPu pro Zlínský kraj, vedoucí Dopravního inspektorátu Kroměříž, policejní preventistka, policejní psycholog, preventista Hasičského záchranného sboru ČR, Územní odbor Kroměříž a ředitelka Českého červeného kříže, Oblastní spolek Kroměříž.

21. prosince 2023, nprap. Ing. Barbora Balášová

vytisknout e-mailem