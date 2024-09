Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nepoučitelný NEřidič

Kroměřížsko: Motorkář si havárií způsobil těžká zranění.

V neděli okolo půl druhé odpolední vyjížděli kroměřížští dopravní policisté k vážné nehodě motorkáře do obce Morkovice – Slížany.

Pětatřicetiletý muž se měl za dosud neupřesněných okolností zmocnit cizího terénního motocyklu, se kterým vyjel do ulic. Jeho jízda byla velmi nebezpečná. Motocykl značky Yamaha postavil ve vysoké rychlosti na zadní kolo, přičemž následně narazil do zaparkovaného vozidla. Silný náraz ho vymrštil na zeď domu. Muž utrpěl vážná zranění, se kterými byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Olomouc k ošetření. Zda byl ovlivněn alkoholem, nebo jinými návykovými látkami bude předmětem dalšího šetření. Lustrací policisté navíc zjistili, že muž nikdy nebyl držitelem žádného řidičského oprávnění. Navíc měl platný a v minulosti několikrát vyslovený zákaz řízení. Předběžná škoda na vozidlech byla vyčíslena na sto tisíc korun.

Nyní mu hrozí za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání až dvě léta za mřížemi. Je pravděpodobné, že budeme právní kvalifikaci rozšiřovat.

2. září 2024, por. Radomír Šiška, DiS.

