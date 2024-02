Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nenapravitelný

KROMĚŘÍŽSKO: Jen v průběhu ledna se dopustil desítky trestných činů.

Kroměřížští kriminalisté objasnili případ sériových krádeží, které se udály na území města Kroměříže začátkem tohoto roku.

Pětadvacetiletý muž, který není díky své trestné minulosti policii neznámý, započal svoji další sérii trestné činnosti hned začátkem tohoto roku. Zkraje ledna si vyhlédl rozlehlé staveniště na Kroměřížsku, odkud sebral vše, co mu přišlo pod ruku. Odnesl si převážně hodnotné stavební elektrické nářadí v hodnotě dvaceti tisíc korun. O pár dní později ho zlákal obsah dvou uzamčených zaparkovaných vozidel, které po rozbití oken prohledal a odcizil ruční svítilnu. Následný den se rozhodl vniknout do prostor obchodního domu přes nákladovou rampu. Odtud si odnesl elektroniku v hodnotě čtyřiceti tisíc korun. V půli ledna odcizil se svým společníkem dvě uzamčená horská jízdní kola odstavená na autobusovém nádraží v celkové hodnotě necelých sedmi tisíc korun. Společně se také vloupali do poklady místního výstaviště, odkud vzali elektronickou pokladnu za dvanáct tisíc korun. Jednu z kroměřížských prodejen drogerie v lednu navštívil hned několikrát. V průběhu těchto častých návštěv odtud nakradl zboží za téměř tři tisíce korun. Ve druhé půli ledna se pro změnu s jiným spolupachatelem vloupal do kanceláře místní ubytovny, odtud si odnesli finanční hotovost přesahující sto padesát tisíc korun. V průběhu šetření dále vzešlo najevo, že podezřelý nabídl mladistvému, jednomu ze spolupachatelů, k užití konopí.

Celková škoda na odcizených věcech a zmíněné finanční hotovosti přesáhla dvě stě tisíc korun.

Známému recidivistovi, který je nyní již ve vazbě, hrozí za trestné činy krádež, nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy a ohrožování výchovy dítěte až pět let za mřížemi.

20. února 2024, por. Radomír Šiška, DiS.

vytisknout e-mailem