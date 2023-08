Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nedá si říct a nedá

KROMĚŘÍŽSKO: Jeho rejstřík trestů je velice pestrý.

V předešlých dnech zahájil vyšetřovatel Oddělení obecné kriminality v Kroměříži trestní stíhání devětatřicetiletého muže z Přerovska a to pro trestné činy krádež, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Nezaměstnaný muž si vydělával prodejem kradených věcí.

Obviněnému se během měsíce července a začátkem srpna podařilo vloupat do tří rodinných domů. Zkoušel ale dál. Při dalším pokusu se nedostal dovnitř, ale okno poškodil, při posledním pokusu jej z pozemku vyhnala jeho majitelka. Z domů si odnesl finanční hotovost, šperky a elektroniku. To mu však zřejmě nestačilo. Finanční hotovost ukradl i z několika obchodních domů na okrese Kroměříž, v jednom případě to bylo na Vsetínsku. Obviněnému se podařilo dostat i do pokoje v jednom penzionu. Odnesl si batoh, ve kterém bylo kromě dokladů i osm tisíc korun a platební karta, ze které se pokusil vybrat 130 tisíc korun. Zadával však špatný PIN, tak se mu to nepovedlo. Škoda způsobená odcizením věcí a finanční hotovosti je bezmála 155 tisíc korun.

Dalším šetřením vyšlo najevo, že devětatřicetiletý muž byl v minulosti již jedenáctkrát odsouzen, převážně za majetkovou trestnou činnost. Letos v květnu byl propuštěn z vězení. Nyní mu hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi. V současné době je ve vazební věznici.

18. srpna 2023, nprap. Ing. Barbora Balášová

