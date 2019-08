Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Napadl řidiče autobusu

KROMĚŘÍŽSKO: Nyní mu hrozí až dva roky vězení.

V předešlých dnech zahájil vyšetřovatel Oddělení obecné kriminality Kroměříž trestní stíhání sedmadvacetiletého muže z Holešovska.

Mladík se na konci června chtěl svézt autobusem. Nastoupil do něj, ale protože se choval nevhodně, řidič jej odmítl přepravit. Muž začal bouchat a kopat do věcí kolem sebe, přičemž poškodil dveře u kabiny řidiče. Navíc vulgárně nadával. Řidič autobusu se jej snažil dostat ven z vozu, ale agresor jednapadesátiletého muže napadl. Napadenému přispěchal na pomoc kolega. Mladík poté svého jednání zanechal. Napadeného řidiče převezli záchranáři k ošetření do kroměřížské nemocnice. Tímto však protiprávní jednání obviněného neskončilo. V polovině července mladík úmyslně poškodil osobní vozidlo Audi, které bylo zaparkované před domem na Holešovsku. Poškodil mlhové světlo, zpětné zrcátko, stěrač a na několika místech protlačil kapotu. V dalším ničení mu zabránil majitel vozidla se svým známým. Škoda na automobilu se vyšplhala na třicet tisíc korun.

Kriminalisté nashromáždili potřebné informace a důkazy a mladíka obvinili ze spáchání trestného činu výtržnictví a poškození cizí věci, za což mu podle zákona hrozí až dva roky vězení.

1. srpna 2019, nprap. Ing. Barbora Balášová

vytisknout e-mailem