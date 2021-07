Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Napadl ho kovovou tyčí

KROMĚŘÍŽSKO: Agresora jsme obvinili z trestného činu těžké ublížení na zdraví.

V úterý obvinili kroměřížští kriminalisté z trestného činu těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu jednatřicetiletého muže ze Zlínska. Obviněný minulý týden v neděli kovovou tyčí napadl třicetiletého muže a vážně ho zranil.

Incident se stal v odpoledních hodinách na dvoře jednoho z rodinných domů v Bystřici pod Hostýnem. Mezi muži nejprve došlo ke slovní rozepři a poté vzal agresor do rukou téměř metrovou kovovou tyč a o rok mladšího muže s ní dvakrát silně udeřil do hlavy. Napadený se dalšímu útoku začal bránit tím, že si hlavu kryl rukama, takže jej třetí úder zasáhl do předloktí. Útočník napadenému způsobil povrchovou tržnou ránu na temeni hlavy a zlomeninu předloktí. Zraněný tak skončil v nemocnici.

Agresorovi za tuto trestnou činnost hrozí až desetileté vězení.

23. července 2021, por. Mgr. Simona Kyšnerová

