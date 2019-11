Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Mladý řidič nezvládl řízení

KROMĚŘÍŽSKO: S autem se převrátil na střechu.

Včera odpoledne krátce před půl čtvrtou nezvládl mezi obcemi Nová Dědina a Kvasice řízení vozidla značky Škoda Felicia teprve osmnáctiletý řidič.

Mladý muž jel směrem na Kvasice. V úseku stoupání se na horizontu lekl protijedoucího vozidla. Strhl proto řízení nejprve vpravo a poté, co vjel na krajnici, i vlevo. Následně tak přejel do protisměru, odkud se snažil dostat zpět do svého jízdního pruhu, a proto opět strhl řízení vpravo. Po tomto manévru ale dostal smyk a vyjel vpravo mimo vozovku do příkopu, kde narazil do vyvýšeného břehu a vzrostlého stromu. Po nárazu se auto převrátilo na střechu. Mladík při havárii utrpěl předběžně lehké zranění, se kterým ho záchranáři převezli do nemocnice. Dechová zkouška na alkohol u něj byla negativní.

Na vozidle vznikla škoda patnáct tisíc korun.

Nehodu i nadále řeší kroměřížští dopravní policisté.

1. listopadu 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

