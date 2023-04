Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Havárie vozidla

KROMĚŘÍŽSKO: Osobní vozidlo skončilo na střeše.

V sobotu krátce po třinácté hodině vyjížděli dopravní policisté k havárii osobního vozidla značky Opel na silnici II/490 u Rymic. Třiadvacetiletý řidič na rovném úseku ve směru od Kostelce u Holešova najel zatím z nezjištěných příčin na pravou krajnici a dostal smyk. Přejel do protisměru a dále do travnatého porostu, kde čelně narazil do břehu říčky. Skončil na střeše. Řidič i spolujezdkyně utrpěli zranění a byli převezeni do Kroměřížské nemocnice k ošetření. Dechovou zkouškou byla přítomnost alkoholu u řidiče vyloučena.

Kroměřížští policisté nehodu nadále šetří.

17. dubna 2023, por. Radomír Šiška, DiS.

