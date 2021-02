Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Dostal smyk

KROMĚŘÍŽSKO: Přejel do protisměru a tam se střetl s projíždějícím vozidlem.

Včera odpoledne krátce před půl čtvrtou došlo mezi obcemi Trávník a Kotojedy k dopravní nehodě dvou osobních automobilů, která si vyžádala dva zraněné.

Pětadvacetiletý řidič vozidla Škoda Octavia jel směrem od Kotojed na Trávník. Při průjezdu mírnou levotočivou zatáčkou nepřizpůsobil rychlost jízdy, dostal smyk a částečně přejel do protisměrného jízdního pruhu, kde se střetl s protijedoucím automobilem rovněž značky Škoda Octavia. Ještě před nárazem se sedmatřicetiletý řidič škodovky snažil nehodě zabránit tím, že strhl řízení vpravo. Bohužel k nehodě i přesto došlo. Po nárazu skončila obě auta na střeše v poli. Mladší z řidičů vyvázl bez zranění. Sedmatřicetiletý řidič i jeho stejně stará spolujezdkyně utrpěli zranění, se kterým je záchranáři převezli do nemocnice. V nemocnici skončily také jejich dvě malé děti, a to z preventivních důvodů.

Kroměřížští dopravní policisté, kteří na místě nehodu vyšetřovali, provedli u obou řidičů dechové zkoušky. Ty byly negativní.

Na vozidlech vznikla škoda sto šedesát tisíc korun.

4. února 2021, por. Mgr. Simona Kyšnerová

