Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Do fary vnikl zloděj

KROMĚŘÍŽSKO: Zatímco farář sloužil mši, ukradl mu z bytu peníze.

Morkovičtí policisté se od pondělí 28. října zabývají případem vloupání, ke kterému došlo ve městě Morkovice. Zloděj se tam k večeru zaměřil na místní faru. Využil doby od 17:30 do 19:00 hodin, kdy farář sloužil mši a do objektu se vloupal. Nejprve přelezl betonovou zídku a dostal se tak na dvůr. Následně násilím překonal balkonové dveře do fary a poté se vloupal do bytu faráře. Byt prohledal a nakonec z ložnice odcizil několik tisíc korun. Poškozením dveří způsobil škodu dvacet pět tisíc korun.

Pachatel se tímto jednáním dopustil trestných činů krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, za což mu v případě dopadení hrozí až tříleté vězení.

V souvislosti s tímto skutkem žádáme o pomoc také případné svědky, kteří si v uvedenou dobu všimli čehokoliv podezřelého, aby zavolali morkovickým policistům na telefonní číslo 974 675 761.

31. října 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

