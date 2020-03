Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Auto si objednal přes internet

KROMĚŘÍŽSKO: Přišel o bezmála šedesát devět tisíc korun.

Přes internet lze dnes koupit téměř vše. Lidé objednávají elektroniku, automobily, oblečení, obuv, kosmetiku, stavební materiál a další artikl. Ne vždy však kvalita zaslaného zboží odpovídá požadované ceně a mnohdy se kupující objednaných věcí ani nedočká. Je tedy na místě obezřetnost.

Internetovým podvodníkům se pravděpodobně nevyhnul pětačtyřicetiletý muž z Kroměřížska. Ten včera odpoledne morkovickým policistům oznámil, že byl podveden. Koncem února si na internetových stránkách nabízejících prodej vozidel vyhlédl inzerát anglického prodejce s nabídkou, která se týkala prodeje automobilu značky Škoda Fabia v hodnotě sto třicet pět tisíc korun. Protože se mu nabídka líbila, rozhodl se koupi uskutečnit. Veškeré formality s prodejcem vyřizoval elektronickou poštou. Tímto způsobem tak obdržel smluvní podmínky společně s informací, že auto je připraveno k přepravě a dále požadavek na uhrazení zálohy ve výši bezmála šedesát devět tisíc korun. Částku zaslal na zahraniční účet, a to v Německu. Krátce na to obdržel e-mail, ve kterém stálo, že kvůli brexitu nelze vozidlo z Anglie vyvést bez zaplacení celé kupní ceny vozidla. Muž odmítl zbytek doplatit. Na to mu bylo sděleno, že si může pro vozidlo přijet osobně, nebo že dostane peníze zpět. On se rozhodl, že chce zálohu vrátit. Po několika dnech opětovně e-mailem požádal o navrácení peněz. Nikdo mu však již neodpověděl.

Případ nyní prověřujeme. Za trestný čin podvod pachateli hrozí až dvouleté vězení.

3. března 2012, por. Mgr. Simona Kyšnerová

