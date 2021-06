Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Zpomal, dokud není skutečně pozdě

ZLÍNSKÝ KRAJ: Kampaň zaměřená na nepřiměřenou rychlost.

V těchto dnech probíhají na území Zlínského kraje hned dva velké projekty – „Zpomal, dokud není skutečně pozdě“ a již známý „Řídím, piju nealko pivo“. Do akcí se zapojili dopravní policisté jednotlivých územních odborů, preventisté a koordinátor BESIPu.

V prvním případě se jedná o novou kampaň České asociace pojišťoven a BESIPu, která vznikla ve spolupráci s Policií ČR a je zaměřená na nepřiměřenou rychlost na českých silnicích. Jde již o třetí navazující společnou aktivitu. První „Nepozornost zabíjí“ doplnila „Agresivita zabíjí“ a nově přichází „ZPOMAL, DOKUD NENÍ SKUTEČNĚ POZDĚ“. Cílem je prevence a osvěta v rámci dopravních nehod, způsobených nepřiměřenou rychlostí. Z celkového počtu osob, které byly usmrceny při dopravních nehodách, jde o téměř polovinu lidí (40 %), kteří zemřeli při nehodách způsobených nepřiměřenou rychlostí.

Cílem druhého zmiňovaného projektu je, aby si řidiči, kteří budou mít před jízdou chuť na pivo, dali pivo nealkoholické. Tím nijak neporuší zákon. Policisté během kontrol nepřistihli žádného hříšníka, který by řídil pod vlivem alkoholu. Řidiči dostali nealkoholické pivo a alkohol tester. Dárky je mile překvapily. Pokutu a řadu varování si však odváželi ti, kteří překročili rychlost. V obci Břest to byli dnes dopoledne dva muži, jeden jel rychlostí 77 a druhý 81 km/h.

Policisté se snaží preventivně působit na řidiče. Usilují o to, aby si uvědomili, jak je nebezpečné usednout za volant pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek či překročit povolenou rychlost. Řidič, který pravidla silničního provozu poruší, neohrožuje jen sám sebe, ale je nebezpečný i pro své okolí.





28. června 2021, nprap. Ing. Barbora Balášová

