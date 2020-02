Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vloupání do rekreačních chat

VSETÍNSKO: Zmizely věci za desetitisíce.

V období od začátku roku se prozatím neznámý pachatel či pachatelé vloupali v katastru obce Velké Karlovice do čtyř rekreačních chat.

V prvním případě se jednalo o dvě sousedící chaty. Z jedné si odnesl mimo jiné vzduchovku, set-top box, bundu, kuchyňskou váhu, sekeru, zahradní nůžky či elektrickou pilu. Z vedlejší chaty, do které se vloupal následně, odcizil televizor a vlněný přehoz. Celková škoda je předběžně odhadnuta na téměř čtrnáct tisíc korun.

Z další chaty si zloděj odnesl například pračku, nářadí, motorovou pilu či sadu elektrických ohradníků. Celková škoda včetně poškození majetku je odhadnuta na zhruba dvacet tisíc korun. A při čtvrtém vloupání, při kterém se do chaty stejně jako v předchozích případech dostal skrze vstupní dveře, zmizela mimo jiné motorová pila, měnič napětí, nabíječky či batoh. I v tomto případě celková škoda přesáhla deset tisíc korun. Všemi případy se intenzivně zabývají policisté z obvodního oddělení v Karolince.

Pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí až několikaletý trest odnětí svobody.

Zamezit podobným případům bezesporu nelze stoprocentně, nicméně vhodná preventivní opatření jsou namístě. V chatách by například neměli zůstávat žádné cennosti, nejčastěji si totiž zloději vybírají elektroniku, hodnotné zahradní nářadí a vybavení, apod. Škoda, která krádeží vznikne, se pak může pohybovat řádově v desítkách tisíc korun.

Chatu musí majitelé dostatečně zabezpečit. Vše uzavřít, uzamknout, a pokud možno si pořídit zabezpečovací zařízení nebo alespoň mříže do všech dveří i oken. I přesto se ale může stát, že objekt navštíví nezvaný host. Pokud se na místě již nenachází, je nutné okamžitě informovat policisty, nic neuklízet a zbytečně se kolem chaty nepohybovat. Pokud naopak na zloděje narazíte přímo při činu, v žádném případě nedoporučujeme snažit se jej svépomocí zadržet. Ve snaze uprchnout z místa činu může být i „prostý“ zloděj velmi nebezpečný. Nechte jej proto raději odejít, zapamatujte si jeho vzhled, barvu oblečení a popřípadě nějaký detail, který by mohl pomoci pachatele snáze identifikovat. Policistům také pomůže určení směru útěku, informace o tom, jestli je pěšky nebo má poblíž vozidlo, apod.

6. února 2020, nprap. Petr Jaroš

vytisknout e-mailem