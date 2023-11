Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vloupal se do prodejny

VSETÍNSKO: Podezřelého zadrželi policisté na místě činu.

Přímo na místě činu zadrželi policisté muže, který je podezřelý mimo jiné z vloupání do objektu s prodejnou potravin a skladu v obci Valašská Polanka.

Do budovy se šestadvacetiletý muž dostal v noci z úterý na středu. Objekt si dle svých slov předem vytipoval a dovnitř se dostal ze střechy budovy. Uvnitř pak nějaký čas pobyl a vše důkladně prohledal. Odcizit však nakonec nic nestihnul, neboť jej ještě uvnitř prodejny asi dvě hodiny po půlnoci zadrželi policisté.

Hlídka z hornolidečského obvodního oddělení přímo ve Valašské Polance kontrolovala projíždějící automobily a asi o půl druhé zastavila i vozidlo, ve kterém jela vedoucí nedaleké prodejny. Tu informovala bezpečnostní agentura, že z prodejny vyšel signál o narušení. Na místo k provozovně tak vyrazili i policisté. Ti si po krátké prohlídce objektu přivolali i policejního psovoda, prvosledovou hlídku a kriminalistického technika. A podezření, že by někdo mohl být ještě v budově, se zanedlouho potvrdilo. Na místě policisté zadrželi šestadvacetiletého muže, který se později k vloupání přiznal.

Muž je podezřelý z pokusu krádeže vloupáním a z poškození cizí věci, za což mu v případě prokázání viny hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

24. listopadu 2023, nprap. Petr Jaroš

