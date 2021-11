Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pohřešovaná dívka

ZLÍNSKÝ KRAJ: Do školy nepřišla.

Zlínští policisté od středečního večera pátrají po pohřešované dívce z Otrokovic, která již ve středu ráno nepřišla do školy v Kroměříži.

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=20171124211505

Není vyloučeno, že by se mohla pohybovat i mimo Zlínský kraj, v kraji Olomouckém či Moravskoslezském.

Dívka měla oblečenu černou bundu s kapucí, hnědé kalhoty, černé tenisky a sebou by měla mít i černý batoh.

Jakékoliv informace o pohřešované dívce přijmeme na kterékoliv policejní služebně či na lince 158.

25. listopadu 2021, nprap. Petr Jaroš



AKTUALIZACE:

Dívka byla ve čtvrtek před patnáctou hodinou policisty vypátrána. Děkujeme za spolupráci.

