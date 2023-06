Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Podnapilá řidička havarovala do potoka

VSETÍNSKO: Nadýchala 3,61 promile.

Dnes před sedmou hodinou ráno v Zubří na Vsetínsku skončila v potoce i s vozidlem Suzuki Vitara pětatřicetiletá řidička. Ještě předtím zřejmě vlivem své silné podnapilosti kličkovala po silnici. Dechová zkouška ukázala hodnotu 3,61 promile alkoholu. Žena se svěřila, že chtěla jet do zaměstnání vzdáleného asi 15 km. Jen shodou šťastných okolností se při její jízdě nikomu nic nestalo.

Žena jela z ulice Horní směrem k centru Zubří. Zřejmě vlivem podnapilosti nezvládla řízení, dostala smyk, přejela do protisměru, prorazila kovové zábradlí a havarovala do potoka. Z vozidla jí pomohl svědek této havárie. Záchranáři ženu převezli se zraněním do nemocnice.

Škoda na vozidle a na zábradlí je předběžně vyčíslena na sto sedmdesát tisíc korun. Policisté ženě na místě zadrželi řidičský průkaz.

Veškeré okolnosti havárie, míra zranění a množství alkoholu v krvi řidičky jsou v šetření dopravních policistů ze Vsetína.

28. června 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem