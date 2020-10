Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Oznámení o změně úředních hodin

ZLÍNSKÝ KRAJ: Stále platí omezení osobního kontaktu s klienty.

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje oznamuje, že dochází ke změně úředních hodin na pracovištích odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál a odboru cizinecké policie na území Zlínského kraje:

Od pondělí 12. října 2020 jsou úřední hodiny stanoveny na pondělí a středu v době od 8:00 do 10:00 hodin a poté od 14:00 do 17:00 hodin. Platí přitom omezení osobního kontaktu s žadateli a účastníky správních řízení na nezbytně nutnou úroveň, a to zejména upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.

Na internetových stránkách policie.cz jsou zveřejněna telefonní čísla, na kterých si občan individuálně dohodne způsob předání a vyřízení jeho podání nebo požadavku.

Kontakty na jednotlivá pracoviště: https://www.policie.cz/clanek/kontaktni-informace-a-lokalizace-pro-verejnost-315136.aspx

9. října 2020, mjr. Mgr. Lenka Javorková

