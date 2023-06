Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nultá hodina autoškoly

ZLÍNSKO: Je preventivní vzdělávací projekt určený pro studenty středních škol, kteří se stanou potenciálními řidiči motorových vozidel.

Střední průmyslová škola v Otrokovicích se v pondělí 26. června stala místem setkání tamních studentů a zástupců Policie ČR, dalších složek integrovaného záchranného systému a koordinátorem BESIPu pro Zlínský kraj panem Zdeňkem Patíkem, který tento projekt zaštiťuje.

Projekt si klade za cíl vzdělávat mladé začínající řidiče. Policejní psycholog studentům vysvětlil co je bezpečný profil řidiče, co vše patří do rizikového chování za volantem, jaké to může mít dopady nejen bezprostředně po nehodě, ale následně i na psychické zdraví. Zdůraznil, jak je důležitá pozornost při řízení a upozornil také na její rušiče - adrenalin, agresivitu, jak z pohledu jedince, tak v rámci kolektivní zodpovědnosti na cestě. Apeloval také na důležitost řidičského vzoru, který nás ovlivňuje a jak jej správně vybrat. Začínající řidič se musí naučit nejen kontrolovat, zda je vozidlo technicky způsobilé k jízdě, ale zda i já jako řidič jsem v daný okamžik způsobilý ho řídit.

Policista z odboru služby dopravní policie studentům prezentoval statistická data zaměřená na počty nehod mladých řidičů, které měly mnohdy tragické následky. Na konkrétních kazuistikách rozebral jejich příčiny.

Policejní preventistka seznámila přítomné s řadou preventivních projektů, které pro mladé účastníky silničního provozu ve Zlínském kraji realizujeme. Jsou to například:

Na kole jen s přilbou! – zaměřeno na nošení cyklistické přilby, vybavení kola a vážné úrazy cyklistů.

Vidíme se! - zaměřeno na bezpečný pohyb chodců, cyklistů, řidičů vozidel (při dopravní nehodě) v silničním provozu.

Řídím, piju nealko pivo!, nebo Víš, že řídíš pod vlivem? – zaměřeno na jízdu pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

Se sluchátky v uších a s mobilem v ruce hazarduješ se svým životem! – zaměřeno na bezpečný pohyb chodců a cyklistů v silničním provozu.

Studenti se dozvěděli spoustu cenných informací, které jim usnadní bezpečný pohyb v silničním provozu a šťastný návrat do svých domovů.

26. června 2023, por. Bc. Jitka Lysáčková

