Masivní úhyn ryb

VSETÍNSKO: Do řeky Bečvy vtekla nebezpečná látka

Vsetínští kriminalisté šetří masivní úhyn ryb v řece Bečvě. Ryby otrávil kyanid, který se do řeky dostal jedním z kanálů, který do řeky ústí. Na ten je však napojeno mnoho společností a není tedy jasné, kdo a z jakého konkrétního místa látku vypustil.

Kriminalisté případ vyšetřují jako podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Případnému pachateli hrozí až šestiměsíční trest odnětí svobody nebo zákaz činnosti.



AKTUALIZACE:

27. října 2020

Oznámení o dalším možném znečištění řeky Bečvy jsme přijali v úterý krátce po poledni. Z řeky ve Valašském Meziříčí byly odebrány vzorky vody, ze kterých následné rozbory určí, o jakou látku se jedná a zda ohrožuje životní prostředí.



AKTUALIZACE:

30. října 2020

Případ úhynu ryb stále vyšetřují vsetínští kriminalisté. V současné době čekáme na výsledky znaleckých posudků. Lhůta na jejich vypracování odpovídá množství zkoumaného materiálu a skončí na konci prosince. Ke zkoumání jsme odeslali více než 100 vzorků. Bez výsledků všech rozborů nemůžeme potvrzovat ani vyvracet žádné závěry, jednalo by se o ničím nepodložené spekulace. Ve věci je vedeno trestní řízení dozorované státním zástupcem.

Dnes byly zároveň zveřejněny závěry rozboru vody z druhé události (27. října 2020). V tomto případě je šetření na základě zjištěných skutečností zcela v gesci České inspekce životního prostředí.

29. září 2020, nprap. Petr Jaroš

