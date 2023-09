Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Havarovali pod vlivem alkoholu

VSETÍNSKO: Jeden nezvládnul své kolo, druhý jízdu na elektrokoloběžce.

K dopravní nehodě došlo ve středu večer na jedné z křižovatek v Rožnově pod Radhoštěm. Šedesátiletý cyklista jel po chodníku podél silnice, následně sjel na komunikaci a při snaze opět najet na chodník narazil předním kolem do obrubníku. To samozřejmě nemohlo skončit jinak než pádem z kola. Muž byl následně převezen do nemocnice, ale ještě před tím s ním policisté provedli dechovou zkoušku na alkohol, která potvrdila podezření, že na kolo usedl pod jeho vlivem – nadýchal 1,3 promile alkoholu.

O několik hodin později, asi patnáct minut po půlnoci, se podobná situace opakovala i v obci Zubří. Tam na jedné z místních komunikací havaroval devětačtyřicetiletý muž na elektrokoloběžce. Při návratu domů najel řidič na odvodňovací kanál a upadl na ulici. I on skončil v nemocnici a také tento muž nebyl střízlivý. Krátce po havárii nadýchal bezmála dvě promile alkoholu.

Oběma řidičům budou večer ze středy na čtvrtek připomínat nejen šrámy, které při nehodách utrpěli, ale zřejmě i několikatisícové pokuty, které jim nyní hrozí.

29. září 2023, nprap. Petr Jaroš

