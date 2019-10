Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Dušičky

ZLÍNSKÝ KRAJ: Zvýšený provoz v okolí hřbitovů.

Následující dny budou bezesporu patřit zejména památce zesnulým. K Dušičkám již tradičně patří i návštěvy hřbitovů a jinak tomu zcela jistě nebude ani letos. Tisíce návštěvníků se po několik dní budou přesouvat mezi domovem a místy, na kterých jsou pohřbeni jejich nejbližší. S tím samozřejmě souvisí i zvýšený provoz na silnicích, potažmo zvýšený počet dopravních nehod. Parkoviště v blízkosti hřbitovů budou beznadějně obsazena a manipulace s vozidlem na takovýchto místech bude náročná i pro zkušené řidiče. Kromě nich však na silnice vyjedou i tzv. sváteční řidiči, kteří ani z daleka nejsou v ovládání vozidla a znalosti předpisů tak zdatní a vytrénovaní. Mnohdy jsou to právě oni, kteří nečekaným manévrem způsobí dopravní nehodu. K opatrnosti však nevybízíme jen řidiče, ale také ostatní účastníky silničního provozu. Zejména chodci by měli dbát na to, aby byli pro řidiče dostatečně viditelní. Neměli by tedy zapomínat na příhodné osvětlení či reflexní prvky, které mnohonásobně sníží hrozbu, že budou sraženi.

Policisté napříč celým Zlínským krajem však nebudou dohlížet jen na dopravu. Jejich pozornost bude upřena i na zajištění veřejného pořádku či na prevenci před krádežemi. Jistě nikoho nepřekvapí, že se krade vše, co se dá nějakým způsobem zhodnotit či využít. Velmi lákavé jsou pro zloděje zejména předměty vyrobené z drahých kovů, kupříkladu měděné či bronzové vázy, urny nebo nápisy. Výjimečné však nejsou ani krádeže věnců a svíček.



Doporučení:

Neparkujte svá vozidla na odlehlých a neosvětlených místech.

Pokud se vzdalujete od auta byť jen na pár minut, nenechávejte na sedadlech a jiných viditelných místech žádné věci (kabelky a jiná zavazadla, mobilní telefony, navigace, atd.).

I zdánlivě bezcenná věc může zloděje zlákat k vloupání do vozidla.

Před odchodem od vozidla zkontrolujte uzavření všech oken a uzamčení všech dveří.

UPOZORNĚNÍ: od 1. listopadu platí pro řidiče povinnost užít k jízdě motorové vozidlo pouze za podmínky použití zimních pneumatik, a to za předpokladu, že se na silnici nachází souvislá vrstva sněhu, námraza či led, popřípadě lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může sníh, led či námraza vyskytnout.

V úsecích označených dopravní značkou „Zimní výbava“ je povinnost užití zimních pneumatik bezpodmínečná, a to v období od 1. listopadu do 31. března. Použití zimních pneumatik však může být nahrazeno použitím sněhových řetězů.



31. října 2019, nprap. Petr Jaroš

vytisknout e-mailem