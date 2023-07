Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Dopravně bezpečnostní akce na Vsetínsku

VSETÍNSKO: Dva řidiči při kontrole nadýchali.

Během čtvrtečního rána a dopoledne se na Vsetínsku uskutečnila dopravně bezpečnostní akce, do které se aktivně zapojilo bezmála pět desítek policistů. A to nejen policistů sloužících na útvarech Územního odboru Vsetín, ale i policistů z krajské dopravní policie, Letecké služby Policie České republiky a studentů základní odborné přípravy z Holešova. Kromě policistů se do akce zapojili i pracovníci zlínského centra služeb pro silniční dopravu (CSPSD), kteří se soustředili mimo jiné na kontroly dodržování sociálních předpisů a záznamových zařízení či kontrolu hmotnosti zastavených vozidel.

Během dopravně bezpečnostní akce policisté zkontrolovali více než 400 vozidel a zjistili při tom na dvě desítky dopravních přestupků. Další dva řidiči byli v době kontroly pod vlivem alkoholu, v obou případech se jednalo o hodnotu do jednoho promile.

13. července 2023, nprap. Petr Jaroš

