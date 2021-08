Zpravodajství z Ostravy

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

MŘ Ostrava - Sliboval nápravu, přesto se měl nadále vloupat do vozidel, dnes čeká na verdikt ve vazbě

Spadla klec na nenapravitelného recidivistu, který má již 18 záznamů v rejstříku trestu. Ten se kriminalistům 7. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství Ostrava pod tíhou důkazů, operativní činnosti a vyhodnocených kamerových záznamů doznal k 21 skutkům vloupání do vozidel a to v období od dubna do srpna letošního roku. Jeho teritorium byla především Moravská Ostrava či Přívoz. V jednom případě se na místo činu vrátil zhruba za dvě hodiny. Nebál se dokonce i převléct a z poškozeného vozidla měl odcizit zbytek lupu, který zřejmě před tím neunesl. Ve třech případech však měl odejít s prázdnou, protože v autě nic nenašel. Způsob provedení byl vždy stejný. Násilným způsobem měl rozbít skleněnou výplň a poté už jen stačilo auto prohledat a odnést vše, co našel. Bylo toho hodně, například nářadí, herní konzole, boty, oblečení, aktovku do školy i s učebnicemi, notebooky, ale také několik elektro koloběžek či jízdní kolo. Škoda, kterou svým jednání způsobil, byla za více jak 450.000,- Kč.

Poslední čin, který mu je kladen za vinu se stal 5. srpna 2021. Strážníci městské policie na kamerovém bezpečnostním systému v přímém přenosu viděli, jak se muž snaží vloupat do vozidla. Přímo při činu byl strážníky zadržen a předán do rukou policistů. Ti už v zadrženém muži spatřili jim dobře známého recidivistu a přímo na policejní služebně si ho kriminalisté převzali. Není vyloučeno, že má na svědomí další trestné činy, které nyní kriminalisté prověřují.

Komisař proti muži (44 let) zahájil trestní stíhání a obvinil ho z přečinu krádeže a poškození cizí věci. Také podal podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. Nyní mu hrozí až pětileté vězení. V úkonech trestního řízení i nadále kriminalisté pokračují, není vyloučeno rozšíření trestního stíhání o další případné skutky obviněného.

Majitelům vozidel znovu připomínáme, že auto není trezor, proto tam nenechávejte žádné cenné věci.

dne 10. srpna 2021

por. Bc. Eva Michalíková

