Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Ostravy

Ostrava - Jedna z největších sérií vloupání do vozidel v Ostravě byla objasněna – Fantom a postrach všech majitelů aut byl opět poslán za mříže…

Zhruba 90 vykradených aut má mít na svědomí recidivista, který byl v polovině listopadu 2020 propuštěn z výkonu trestu, kde si odpykával předchozí trest za majetkové delikty. Náprava mu však dlouho nevydržela a už v prosinci se měl vloupat do vozidel v Ostravě – Svinově a Porubě. Jeho teritorium se postupně začalo rozšiřovat a svou trestnou činnost měl páchat napříč celou Ostravou. Byly dny, kdy policisté zadokumentovali i během jedné noci větší počet poškozených aut a škoda se postupně navyšovala. Když byla tma, měl si svítit baterkou. Způsob provedení byl vždy stejný. Za použití nářadí měl rozbít skleněnou výplň okénka a vniknout do vnitřních prostor, kde bral vše, co tam lidé nechali. Například alkohol, peněženku s doklady, finanční hotovost, mobilní telefon, ale také notebook či tablet. V několika případech měl jen prohledat auto a odejít s prázdnou.

Na zadržení neznámého pachatele se spolupodíleli policisté napříč Městským ředitelstvím v Ostravě. Zde opravdu mohla vyniknout především dobrá spolupráce kriminalistického týmu, která měla stejný a jediný cíl, zamezit vloupáním do vozidel a zadržet pachatele. Operativní činností, vyhodnocením zajištěných stop a kamerových záznamů se podařilo ztotožnit možného podezřelého, kterým byl 27letý muž. Mladík ve svém věku má v rejstříku trestu už 10 záznamů.

Komisař 6. oddělení obecné kriminality z Ostravy proti muži zahájil trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání zločinu krádež a z přečinu poškození cizí věci. Také podal podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. Obviněný muž se ke svému jednání z větší části doznal. Do výslechu měl uvést, že svého jednání lituje a neví, co ho to mělo napadnout, těmito slovy byl výslech ukončen. Celková škoda překročila 650.000,- Kč. Důvodně obviněnému muži nyní hrozí pobyt za mřížemi až na osm let.

dne 2. března 2021

por. Bc. Eva Michalíková

vytisknout e-mailem