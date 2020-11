Zpravodajství z Ostravy

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Z poškozeného se nakonec ukázal jeden ze spolupachatelů…

Koncem měsíce září 2020 policisté z obvodního oddělení Ostrava – Střed přijali oznámení o krádeži osobního vozidla Audi A6 neznámým pachatelem. Podezření na krádež oznámil rodinný příslušník poškozeného. Hodnota odcizeného auta byla 1.000.000,- Kč. Muži zákona danou věc zaevidovali a začalo pátrání jak po vozidle, tak po možném pachateli. Již nastupuje spolupráce s kriminalisty, kterým se ukazuje směr pachatele na poškozeného a další tři muže. Operativním šetřením a dalším vyhodnocením zajištěných stop kriminalisté 1. a 10. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství v Ostravě zajistili „údajně odcizenou“ Audinu a zadrželi čtyři podezřelé muže. Ztracené auto bylo schováno v garáži u jednoho z obviněných mužů.

Následnými výslechy bylo zjištěno, že majitel vozidla měl oslovit svého kamaráda a požádat ho o „službu“. Sdělil mu, že by potřeboval, aby auto po nějakou dobu zmizelo. Poté by oznámil jeho odcizení a následně by čerpal od pojišťovny peníze z havarijního pojištění. Před samotnou krádeží auta mu měl předat klíče a odcizení již nechal v jeho rukách. Ten k převozu a uschování vozidla zapojil další dva komplice.

Komisař zahájili trestní stíhání čtyř mužů ve věku 35, 47, 32 a 32 a obvinil je pro podezření ze spáchání přečinu pojistného podvodu ve stádiu pokusu spáchaného formou spolupachatelství. Nyní obviněným mužům hrozí pětiletý trest odnětí svobody.

por. Bc. Eva Michalíková

6. listopadu 2020

