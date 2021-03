Zpravodajství z Ostravy

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Ostrava - Všímavý muž zabránil krádeži ….

Komisař 7. oddělení obecné kriminality v Ostravě v těchto dnech zahájil trestní stíhání dvou mužů (36, 35 let) a obvinil je ze spáchání přečinu krádeže ve stádiu pokusu.

V polovině ledna letošního roku v noční době měli dva muži vniknout na oplocený pozemek společnosti v Moravské Ostravě. Nejdříve měli poškodit oplocení a následně vniknout do objektu. Tam už si měli nachystat svůj lup v podobě kabelů a hliníkových chladičů z nákladních automobilů. Tomu všemu jim však zabránil všímavý muž, který na linku 158 oznámil, že viděl dva muže, kteří se podezřele pohybují okolo dané firmy. Na místo se dostavili policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava a z obvodního oddělení Přívoz. Už při příjezdu muži zákona viděli ve sněhu stopy, proto pojali podezření, že by do objektu mohlo být vniknuto a takticky ho obklíčili. Uvnitř zadrželi dvě podezřelé osoby, které se zprvu hájili, že hledali pouze místo na přespání, že jsou bezdomovci.

Kriminalisté oba již obviněné muže vyslechli. Mladší z mužů využil svého práva a odmítl vypovídat. Druhý obviněný uvedl, že jsou oba bezpřístřeší a že hledali pouze teplo. Z minulosti věděl, jak to ve firmě vypadá, protože tam měl pracovat. K samotnému pokusu krádeže se však nedoznali.

Mužům nyní hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

dne 17. března 2021

por. Bc. Eva Michalíková

