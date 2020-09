Zpravodajství z Ostravy

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Kriminalisté 1. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství Ostrava v minulých dnech objasnili sérií 10 činů krádeží na osobách. Policisté operativní činnosti a vyhodnocením zajištěných stop během krátké doby ztotožnili možnou pachatelku. Tou byla jim dobře známá 29 letá žena z Ostravy.

Své oběti měla vybírat náhodně. Nerozhodovalo pohlaví ani věk. Jejich nepozornosti využívala například v obchodech při nakupování, při cestování v MHD, ale také v restauračním zařízení. Stačila vždy chvilka nepozornosti a recidivistka například z kabelky, batohu, ale také z kapsy kalhot měla odcizit to, co ji přišlo pod ruku. Téměř vždy se jednalo o peněženky s finanční hotovostí, osobními doklady a také platebními kartami. Opakovaně s odcizenými kartami měla zaplatit svůj nákup a tím způsobit poškozeným ještě větší škodu. Ta se celkem dostala přes 35.000,- Kč. Poslední krádež se ji však stala osudnou. Měla odcizit mobilní telefon muži, který seděl v baru v centru Ostravy. Ten na ni zavolal policii. Do příjezdu mužů zákona však chtěla žena zapůsobit jako nálezce. Tvrdila poškozenému, že jej našla. Policisté z oddělení hlídkové služby z Ostravy ženu zadrželi a předali do rukou kriminalistů.

Důvodně obviněná žena již v minulosti páchala obdobnou trestnou činnost, za kterou byla potrestána, přesto ve svém jednání pokračovala dál. Komisař ženě sdělil obvinění ze spáchání přečinu krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což ji nyní hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

Také byl podán podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován.

