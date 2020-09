Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Ostravy

Ostrava - Objasněné krádeže napříč Moravskoslezským krajem…

Policisté Městského ředitelství Ostrava v měsíci srpnu objasnili sérii vloupání do různých objektů napříč Moravskoslezským krajem. Kriminalisté z 1. oddělení obecné kriminality v součinnosti s kriminalisty z Frýdku-Místku na základě operativní činnosti, zajištěných a vyhodnocených stop ztotožnili možného pachatele, kterým se nakonec potvrdil 47letý muž z Ostravy.

Důvodně obviněný muž měl například ve městě Bohumín, Hukvaldy, Přerov, ale také v Ostravě vniknout do různých objektů. Těmi byly nejen restaurace, bytové domy či prodejní kontejner, ale opakovaně měl vypáčit dvířka stojanu od vysavače u benzínových čerpacích stanic a z tohoto odcizit plastový zásobník s mincemi. V jednom případě měl vniknout také do nákladního vozidla a z toho odcizit batohy, které tam řidič zapomněl. Z objektů měl brát vše, co ho napadlo. Například alkohol, cukrovinky, zapalovače, koloběžku, ale také měl vypáčit kasičku herního automatu na šipky a z tohoto odcizit nezjištěnou finanční hotovost. Kriminalistům se při výslechu doznal, že si měl vždy půjčit auto od osoby, kterou zná a s tímto si pro své lupy zajet. A na otázku, co s kradenými věcmi udělal, uvedl, že vše prodal a měl utratit za svou potřebu. Celková škoda byla za více než 100.000,- Kč.

Komisař sdělil muži obvinění ze spáchání přečinu krádež, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.

por. Bc. Eva Michalíková

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku, 4. září 2020

