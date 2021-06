Zpravodajství z Ostravy

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

MS Ostrava - Loupež i vydírání mají mít na svědomí rodinní příslušníci…

Kriminalisté 8. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství Ostrava v minulém týdnu objasnili loupežné přepadení, které vyústilo ve vydírání. Komisař zahájil trestní stíhání proti dvěma mužům (26, 30), kteří byli navíc v rodinném poměru a obvinil je ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a zločinu vydírání.

Vše se mělo odehrát v jednom z domů v Ostravě – Zábřehu. V pondělí 7. června 2021 v odpoledních hodinách dva poškození muži (28, 37) přišli za kamarádem na návštěvu. Chtěli si domluvit brigádu. Jejich návštěvu však měli vyrušit jim neznámí dva muži, kteří údajně měli bydlet ve stejném domě, jako jejich kamarád. Začali si s majitelem bytu dohadovat, až nakonec jejich hádka vygradovala. Šli rovnou do bytu a dožadovali se jízdního kola, které patřilo jednomu z mužů, který na kole na návštěvu přijel. Mezi tím 37letý muž měl z bytu odejít, což se zřejmě dvěma dnes již obviněným mužům nelíbilo. Na schodišti ho měli zastavit a dožadovat se pervitinu. Vzhledem k tomu, že žádný u sebe neměl, řekli mu, aby šel s nimi do sklepa. Při tom chtěl před muži schovat peníze, které mu však vypadly na zem a pachatelé se těchto zmocnili. Ze strachu je následoval do sklepa. Zřejmě nejhorší hodinu svého života zažil poškozený muž, který se stal obětí vydírání. Měli ho posadit na lavičku a následně různými předměty začít „mučit“. Dle výpovědi se měl poškozený muž svléci a uklidit sklep. Dále měli použít ostrý předmět a tím ho ohrožovat. Nakonec jeden z mužů měl říci, že pro ně začne krást a bude jejich otrok. V samotném závěru ho měli donutit si kleknout a přísahat, že to nikomu neřekne a také, že nebude volat policii. Nakonec vyděšeného muže ze zajetí pustili. Ten celý v šoku zkontaktoval kamarády a nastínil jim, co zrovna prožil. Po naléhání přátel nakonec celou událost oznámil na linku 158.

Po přijatém oznámení policisté začali po podezřelých mužích pátrat. Během krátké doby došlo k jejich zadržení. Kriminalisté na místě zajistili stopy, které se budou nyní vyhodnocovat.

Komisař podal na oba muže podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. V případě prokázání viny hrozí obviněným až desetileté vězení.

dne 14. června 2021

por. Bc. Eva Michalíková

