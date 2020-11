Zpravodajství z Ostravy

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Ostrava - Kladívko mělo být jeho hlavní nástroj k vloupání do aut

Kriminalisté 7. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Ostrava objasnili v minulých dnech sérii vloupání do vozidel. Na základě operativní činnosti, zajištěných a vyhodnocených stop ztotožnili podezřelého muže (24 let), který se doznal celkem k sedmi trestným činům. Těmito skutky nebyly jen vloupání do aut, ale také neoprávněné použití platební karty. Komisařka proti muži zahájila trestní stíhání a sdělila mu obvinění ze spáchání přečinu krádež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a přečinu poškození cizí věci.

Od 1. září 2020 do téměř poloviny září 2020 na několika místech Ostravy, především v městské části Moravské Ostravy a Přívozu měl opakovaně vniknout do zaparkovaných vozidel. Aby rozbil sklo, měl použít kladívko a pak měl vniknout do vnitřku auta. Bral vše, co tam nechali poškození, ale také to, co bylo součástí automobilu. Poškození tak přišli například o palubní kameru, koženou tašku s notebookem, cyklistický batoh, peněženku s osobními doklady a platební kartou, ale také o plastové jednorázové tácky. Celkovou škodu svým jednáním způsobil za téměř 100.000,- Kč.

V průběhu šetření bylo zjištěno, že důvodně obviněný muž měl odcizenou platební kartou opakovaně provést ONLINE platby ve dvaceti případech po částce 500,- Kč, tedy celkově bylo neoprávněně odčerpáno 20.000,- Kč. To však nebyly jediné platby, kterých se měl dopustit. Dále se měl pokusit ve 46 případech provést neoprávněné transakce, které mu v 41 případech byly povoleny. Poškozený tak přišel celkově o dalších 20.500,- Kč. Zneužití platební karty však obviněný muž ve výslechu popřel.

V současné době je obviněný muž ve vazební věznici, kde byl umístěn na základě jiného probíhajícího trestního řízení. Komisař 5. oddělení obecné kriminality v Ostravě zahájil trestní stíhání a sdělil muži obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinů krádeže, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a poškození cizí věci. Dále byl podán podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. Než však do této nastoupil, stačil ještě napáchat výše uvedené skutky.

Uvedeného jednání se dopustil přesto, že byl v minulosti za obdobnou trestnou činnost majetkového charakteru odsouzen a potrestán. Nyní mu za jeho činy hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.

por. Bc. Eva Michalíková

19. listopadu 2020

