Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Ostravy

Ostrava - Nedostal věci ze zastavárny, proto vyhrožoval umístěním bombou …

Každé jednání nese své následky. Na konci minulého měsíce komisař 7. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství Ostrava zahájil trestní stíhání a obvinil muže (r. 1962) ze spáchání zločinu šíření poplašné zprávy.

V odpoledních hodinách dne 24. listopadu 2020 operační důstojník přijal oznámení od zaměstnance jedné ze zastaváren v Ostravě, že mají být umístěny bomby do jejich několika poboček. Tuto výhružku mu měl oznámit po telefonu anonymní zákazník. Jako důvod umístění bomb měla být nespokojenost s výdejem zastavených věcí, které tam měla mít kamarádka volajícího. Zastavárny v tu dobu byly uzavřeny z důvodu vyhlášení nouzového stavu a tuto informaci také sdělil volajícímu. Na to však měl reagovat výhružkou, že dá do poboček bomby, které odpálí.

Policisté okamžitě zareagovali na oznámení. Byly nasazeny téměř dvě desítky policistů. Ti prováděli prověrky na několika místech zastaváren s negativním výsledkem. Do hodiny však podezřelého muže zadrželi. K telefonátu a následnému vyhrožování umístění bomb do zastaváren se na místě policistům přiznal. Později však do výslechu pracoval už s jinou verzí. Komisaři uvedl, že měl říct, „že mu dá bombu“. Jak se později i vyšetřením ukázalo, muž byl pod vlivem alkoholu a naměřená hodnota byla přes 1,5 promile alkoholu v dechu.

Důvodně obviněnému muži nyní hrozí za jeho jednání až 8 let vězení.

4. prosince 2020

por. Bc. Eva Michalíková

vytisknout e-mailem