Zpravodajství z Ostravy

Ostrava - Zprava k explozi domu

Ve středu 24. února 2021 v ranních hodinách došlo k explozi bytu a následnému požáru bytového domu v Ostravě – Hrabůvce, na ulici Provaznická. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Společně evakuovali desítky obyvatel zasaženého domu, na místě byly také osoby zraněné, které si převzal zdravotnický personál. Kriminalisté od prvního okamžiku začali shromažďovat veškeré důkazní materiály a informace týkající se události, aby mohli co nejrychleji určit příčinu exploze. Začali pátrat po osobách, které by mohly mít s událostí jakoukoliv souvislost. Tentýž den v odpoledních hodinách bylo započato ohledání místa činu, které pokračovalo až do následujícího dne. Toho byli přítomni mimo jiné specializovaní policisté z oboru kriminalistické techniky a expertiz krajského ředitelství MSK i psovod se služebním psem specializujícím se na vyhledávání akcelerantů hoření. Po ukončení procesních úkonů byl dům předán bytovému družstvu a byl umožněn krátkodobý vstup poškozeným nájemníkům, aby si důležité věci ze zasažených bytů odnesli. Ostravští policisté a strážníci na místě zůstanou objekt střežit do doby, než firma najatá bytovým družstvem zasažené byty a dům bezpečně zajistí.

Už od prvopočátku kriminalisté pracovali s několika verzemi, kterými mohla být exploze způsobena. Jedna z prověřovaných verzí se potvrdila. K výbuchu a následnému požáru došlo s největší pravděpodobností při neodborné manipulaci s chemickými látkami při nelegální výrobě metamfetaminu. Kriminalisté 11. oddělení obecné kriminality zabývající se odhalováním výrobců a dealerů drog velmi rychle objasnili tuto tragickou událost a zadrželi podezřelého muže ve věku 48 let, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání. V dané věci bylo proti němu zahájeno trestní stíhání, přičemž mu za vytýkanou trestnou činnost hrozí trest odnětí svobody v trvání od dvou do deseti let. Jsou s ním prováděny procesní úkony a lze očekávat podání podnětu k návrhu na vzetí do vazby. Kriminalisté budou i nadále vyšetřovat okolnosti případu a případnou míru zavinění dalších podezřelých osob, které se v inkriminovanou dobu mohly na místě činu nacházet.

dne 26. února 2021

por. Bc. Eva Michalíková

