Zpravodajství z Ostravy

MŘ Ostrava - Dubnová realizace TOXI

Tímto bychom chtěli poděkovat občanům za jejich všímavost a spolupráci, kdy policisty upozornili na možné protiprávní jednání svých sousedů. Za poslední uplynulé dny v měsíci dubnu letošního roku, evidují kriminalisté Městského ředitelství Ostrava mimo jiné čtyři případy odhalení „varen“, z toho tři spojuje i oznámení na tísňovou linku 158 a to od občanů, kteří měli důvodnou obavu, že by v jejich domě mohlo docházet k „vaření drog“.

Ostravští kriminalisté 2. 7. a 11. oddělení obecné kriminality z Ostravy ve spolupráci od začátku dubna do současnosti zadrželi a následně obvinili, ze spáchání přečinu a zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy pět osob, z tohoto jsou čtyři obvinění stíhání vazebně.

První tři případy jsou si velmi podobné. Operační důstojník na tísňové lince přijal anonymní oznámení o možné nelegální výrobě drog napříč Ostravou. Policejní hlídky prověřily oznámení a všechny tři se zakládaly na pravdě. Při vstupu do společných prostor domů ve většině případu už byl cítit silný zápach chemikálií. V jednom případě muži zákona zadrželi podezřelé přímo při výrobě drog, přičemž jeden z mužů zrovna přeléval chemikálie z kanystrů. V ostatních případech kriminalisté odhalili i velké množství pervitinu bezprostředně po jeho výrobě. Po provedených domovních prohlídkách byly v bytech zajištěny kompletní laboratoře, chemikálie a prekurzory k nelegální výrobě metamfetaminu, drogy samotné, střelné zbraně a finanční hotovost ve výši bezmála 200.000,- Kč. Po vyhodnocení důkazů komisaři kriminální policie MŘ Ostrava zahájili jejich trestní stíhání.

V prvním případě 37letý muž obviněný z přečinu nedovolené výroby a distribuce drog, měl v pronajatém bytě v Ostravě – Zábřehu, minimálně od měsíce února letošního roku, do doby svého zadržení, minimálně ve třech případech neoprávněně vyrobit blíže nezjištěné množství psychotropní látky pervitin, který částečně užil pro svou vlastní potřebu a z části tuto měl poskytnout dalším osobám k užívání. Trestní stíhání je vedeno na svobodě, v případě odsouzení hrozí muži trest odnětí svobody v délce trvání až pěti let.

V druhém případě byli obviněni dva muži z přečinu a zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a distribuce drog. Ti měli v pronajatém bytě v Ostravě – Přívoze, minimálně od měsíce února letošního roku, do doby svého zadržení, minimálně ve dvou případech vyrobit blíže nezjištěné množství psychotropní látky pervitin, který následně užili pro svou vlastní potřebu a z části tuto měli poskytnout k užívání dalším osobám. Oba jsou trestně stíháni vazebně, v případě odsouzení hrozí 34letému muži trest odnětí svobody v délce trvání až pěti let, mladšímu, 29letému muži, který již byl za trestnou činnost výroby a distribuce drog v minulosti pravomocně odsouzen, jako recidivistovi hrozí trest odnětí svobody v délce trvání od dvou do desíti let.

Ve třetím případě byla obviněna 36letá žena ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a distribuce drog. Ta měla v pronajatém domě své matky v Ostravě – Hrušově vyrobit pervitin, který údajně chtěla použít pro svou vlastní potřebu. Bezprostředně po jeho výrobě však byla na místě policisty zadržena. Důvodně obviněná žena je trestně stíhaná vazebně a v případě odsouzení jí jako recidivistce, která již byla za trestnou činnost výroby a distribuce drog v minulosti pravomocně odsouzena, hrozí trest odnětí svobody v délce trvání od dvou do desíti let.

Ve čtvrtém případě ostravští kriminalisté odhalili „dalšího dealera drog“, tím je 26letý muž z Ostravy. Minimálně od dubna loňského roku do doby svého zadržení, na území Moravskoslezského kraje měl distribuovat pervitin a prostředky a prekurzory k jeho nelegální výrobě. V průběhu domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor bylo mimo jiné zajištěno zhruba 0,6 kg pervitinu v hodnotě okolo půl miliónu korun, extáze a finanční hotovost kolem 50.000,- Kč. Muž je obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Trestní stíhání je vedeno vazebně, v případě odsouzení hrozí muži, jako recidivistovi trest odnětí svobody v délce trvání od dvou do desíti let.

dne 22. dubna 2021

por. Bc. Eva Michalíková

