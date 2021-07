Zpravodajství z Ostravy

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Kriminalisté 4. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství Ostrava v minulých dnech objasnili další sérii krádeží vloupání jak do objektů různého charakteru, tak do osobních vozidel. Pachatel byl při posledním vloupání dopaden uniformovanou policejní hlídkou. Osudný den pro 37letého recidivistu byl 22. červenec. Měl se vloupat do jednoho skladu v Ostravě – Zábřehu. Jak se později ukázalo, chtěl nachystat svůj lup v podobě čerpací garnitury, kterou měl v plánu odcizit. Díky spuštěnému alarmu už to však nestihl a muži zákona ještě v budově pachatele zadrželi. Vzhledem k tomu, že se jednalo o jim dobře známého pachatele, putoval přímo do rukou kriminalistů.

Pod tíhou důkazů se muž kriminalistům nakonec doznal k 23 skutkům. Jeho teritorium byla ve většině případů Ostrava, v jednom případě se měl vloupat do sklepních prostor domu v Hranicích na Moravě. Jak bylo následně zjištěno, obviněný muž se takového jednání dopouštěl většinou sám, ale někdy měl mít i komplice. První skutek, který byl obviněnému prokázán, se stal na konci dubna letošního roku. Jeho spektrum objektů vloupání bylo velmi široké. Jednalo se jak o rodinné domy, sklepy v panelových domech, prostory kosmetického salónu, ale také řadové garáže, auta i základní umělecká škola. Škodu, kterou měl svým jednáním způsobit, byla přes 800.000 Kč. Způsob provedení byl téměř vždy stejný. Násilným způsobem měl vniknout do objektu či aut a nakonec zcizit co našel. V jednom případě byl v rodinném domě vyrušen majiteli, proto se mu nepodařilo utéct se vším, co si nachystal. Při útěku měl vzít dvě tašky s cyklistickým zbožím, které stejně nakonec odhodil a utekl s prázdnou. V jiných případech byl však úspěšnější. Odcizit měl například nářadí, jízdní kola, doklady, platební karty, notebooky, ale také rybářské pruty.

Komisař proti muži zahájil trestní stíhání a obvinil ho hned z několika trestných činů, kterými jsou krádež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. V případě prokázání viny hrozí obviněnému až pětileté vězení. V rejstříku trestu má 13 záznamů převážně majetkového charakteru. Komisařem byl také podán podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován.

dne 29. července 2021

por. Bc. Eva Michalíková

