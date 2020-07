Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Ostravy

Ostrava - Během týdne měl okrást tři ženy

Kriminalisté z 1. oddělení obecné kriminality v Ostravě během krátké doby ztotožnili podezřelou osobu, která se měla dopouštět krádeží na osobách.

Operativní činností a vyhodnocením všech důkazních materiálů vedlo ke ztotožnění možného pachatele, kterým se nakonec ukázal 31 letý muž z Ostravy. Ten si měl své oběti vybírat poblíž Frýdlantských mostů v Moravské Ostravě. Na konci měsíce června a začátkem července tohoto roku ve třech případech přistoupil k poškozeným ženám (60, 76, 78) a v nečekaném okamžiku jim měl strhnout zlaté řetízky, které měly na krku a následně se svým lupem utéct. Celkovou škodu tak způsobil za více jak 10.000,- Kč. Ke svému jednání se kriminalistům při výslechu doznal a také uvedl, že tak činil pro peníze.

Komisař muži sdělil obvinění ze spáchání přečinu krádež, za což mu nyní hrozí trest odnětí svobody do dvou let. Také byl podán podnět na vzetí do vazby, který nebyl akceptován.

Tímto bychom chtěli upozornit a také požádat veřejnost, aby byla obezřetná nejen ke svým věcem, ale také, aby si všímala situací a lidí kolem sebe.

por. Bc. Eva Michalíková

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku, 22. července 2020

Související dokumenty video ke krádeži na osobě.mp4

Velikost souboru:17,0 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem