Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství z Ostravy

MŘ Ostrava - Číšníka nezastrašilo ani vyhrožování nožem, pachatele předal přímo do rukou policistům

Ráno přišel do práce jako každý jiný den. Nachystal číšnické fleky pro sebe i kolegyni, do kterých dal peníze a začal připravovat restauraci pro hosty. Řeč je o 46letém číšníkovi z Ostravy, který v neděli 13. června 2021 pohotovým jednáním, ale také svou odvahou zadržel podezřelého muže, který zmíněný flek měl odcizit a z místa utéct.

Vše se odehrálo velmi rychle. Krátce poté, co číšník otevřel restauraci v Ostravě na ulici Nádražní, v nestřežený moment vešel dovnitř cizí muž. Ten měl odcizit ze stolu několik krabiček cigaret, ale také číšnický flek s penězi a velmi rychle z restaurace odejít. Viděla ho však servírka, která za ním vyběhla a také to vše řekla svému kolegovi. Ten reagoval velmi pohotově a za „zlodějem“ se vydal. V dálce viděl, jak muž i s odcizenými věcmi utíká. Rozhodl se mu nadběhnout, jak to pachatel zjistil, hned měl začít odcizené věci odhazovat. Během okamžiku číšník muže dohnal. Nečekal však, že má v tašce ukrytý kuchyňský nůž, kterým mu měl následně začít vyhrožovat. Odvážnému číšníkovi se nakonec podařilo pachatele přimět, aby ho následoval do prostor restaurace, že tam vše společně vyřeší. Vše se otočilo ve chvíli, kdy slyšel, jak servírka věc oznamuje na policii. Muž začal jednat velice agresivně, měl se zmocnit nože, který mu byl číšníkem při útěku odejmut. Dle výslechu měl vyhrožovat slovy, že jestli ho nepustí, tak že také ublíží i chlapci, který v restauraci seděl a po celou dobu měl zbraní před nimi mávat. Číšníkovi se však podařilo agresora zpacifikovat a vyčkal do příjezdu strážníků, kterým byl celý incident oznámen. Ti už informovali státní policii, která si celou věc z místa převzala. Při ohledání místa činu byl zajištěn kuchyňský nůž, kterým měl již obviněný muž vyhrožovat. Zadrženému muži byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu s negativním výsledkem, však s pozitivním výsledkem dopadla orientační zkouška na přítomnost metamfetaminu.

Komisař 7. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství Ostrava zahájil trestní stíhání proti 27letému muži a obvinil ho ze spáchání zločinu vydírání a z přečinu krádeže. Trestní minulost obviněného muže je již velmi bohatá. Rejstřík trestu hovoří o 14 záznamech ve většině případů majetkového charakteru. Vyšetřování probíhá na svobodě a v případě prokázání viny hrozí muži až 8 let za mřížemi.

Doporučení: I přesto, že tento případ dopadl pro číšníka se šťastným koncem, přesto bychom chtěli doporučit, aby v těchto situacích byli obezřetní a neriskovali. Dále věc neprodleně oznámili na tísňové linky.

dne 21. června 2021

por. Bc. Eva Michalíková

